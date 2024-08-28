Екскомандир "Азова" заявив, що реакція на напади на військових має бути жорсткішою

Максим Жорін. Фото: tv-park.ua

Екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на напади на військових. На його думку, реакція суспільства має бути набагато жорсткішою.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у середу, 28 серпня.

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На думку екскомандир "Азова", реакція на напади на українських військових, зокрема на представників територіальних центрів комплектування, давно має бути набагато жорсткішою.

Як заявив Жорін, якщо працівник ТЦК порушує закон, він має бути покараний. І, як зазначив військовий, найчастіше так і відбувається, бо "в армії в цьому плані все набагато швидше".

"Ми вже догралися в толерантність. Перешкоджання роботі військкоматів, блокування їх співробітників, якісь "рятувальні операції" по витягуванню з ТЦК ухилянтів, і тим більше збройні напади — це вже прямі порушення закону, яке дуже оперативно та максимально жорстко мають присікатись", — написав Жорін.

Також екскомандир "Азова" зробив акцент на тому, що особливо треба враховувати те, що зараз в ТЦК працює багато військових після поранень.

Нагадаємо, у Луцьку під час комендантської години відбувся збройний напад на пост охорони Луцького ТЦК. Зловмисник несподівано відкрив вогонь, в результаті чого старший солдат отримав поранення і наразі проходить лікування в госпіталі.

Після збройного нападу на пост охорони Луцького ТЦК до особового складу всіх територіальних центрів комплектування було доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.