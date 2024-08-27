В ЗСУ повідомили деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК

Військові. Фото: Генштаб

В ніч з 26 на 27 серпня у Луцьку під час комендантської години відбувся збройний напад на пост охорони Луцького ТЦК. Зловмисник несподівано відкрив вогонь, в результаті чого старший солдат отримав поранення і наразі проходить лікування в госпіталі.

Про це повідомило оперативне командування "Захід".

Читайте також:

Напад на військових

Військові з роти охорони, які перебували на службі в цей момент, оперативно відреагували на ситуацію і відкрили вогонь у відповідь. Однак злочинець зміг втекти з місця подій. Наразі правоохоронці займаються його розшуком.

В ОК "Захід" наголосили, що ТЦК функціонує як режимний об'єкт. До військових всіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю потрібно застосовувати вогонь на ураження.

Там додали, що військові, які несуть службу на посту вчора, є військовими з бойовим досвідом, що були переведені до Луцького ТЦК після отримання поранень. Вони є місцевими жителями, які від самого початку російського вторгнення стали на захист країни.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть", — зазначили в ОК "Захід".