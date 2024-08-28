Экс-командир "Азова" заявил, что реакция на нападения на военных должна быть более жесткой

Максим Жорин. Фото: tv-park.ua

Экс-командир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на нападения на военных. По его мнению, реакция общества должна быть гораздо более жесткой.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 28 августа.

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Нападения на военных — реакция Максима Жорина

По мнению экс-командира "Азова", реакция на нападения на украинских военных, в том числе на представителей территориальных центров комплектования, давно должна быть гораздо более жесткой.

Как заявил Жорин, если работник ТЦК нарушает закон, он должен быть наказан. И, как отметил военный, чаще всего так и происходит, потому что "в армии в этом плане все гораздо быстрее".

"Мы уже доигрались в толерантность. Препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытягиванию из ТЦК уклонистов, и тем более вооруженные нападения — это уже прямые нарушения закона, которые очень оперативно и максимально жестко должны пресекаться", — написал Жорин.

Также экс-командир "Азова" сделал акцент на том, что особо следует учитывать то, что сейчас в ТЦК работают многие военные после ранений.

Напомним, в Луцке во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Злоумышленник неожиданно открыл огонь, в результате чего старший солдат получил ранение и проходит лечение в госпитале.

После вооруженного нападения на пост охраны Луцкого ТЦК личному составу всех территориальных центров комплектования было доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.