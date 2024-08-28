Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на нападения на военных arrow

Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на нападения на военных

28 августа 2024 22:24
Галина Шподарева - редактор
Экс-командир "Азова" заявил, что реакция на нападения на военных должна быть более жесткой
Максим Жорин. Фото: tv-park.ua
Галина Шподарева - редактор

Экс-командир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на нападения на военных. По его мнению, реакция общества должна быть гораздо более жесткой.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 28 августа.

Читайте также:

Нападения на военных — реакция Максима Жорина

По мнению экс-командира "Азова", реакция на нападения на украинских военных, в том числе на представителей территориальных центров комплектования, давно должна быть гораздо более жесткой.

Как заявил Жорин, если работник ТЦК нарушает закон, он должен быть наказан. И, как отметил военный, чаще всего так и происходит, потому что "в армии в этом плане все гораздо быстрее".

"Мы уже доигрались в толерантность. Препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытягиванию из ТЦК уклонистов, и тем более вооруженные нападения — это уже прямые нарушения закона, которые очень оперативно и максимально жестко должны пресекаться", — написал Жорин.

Также экс-командир "Азова" сделал акцент на том, что особо следует учитывать то, что сейчас в ТЦК работают многие военные после ранений.

Напомним, в Луцке во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Злоумышленник неожиданно открыл огонь, в результате чего старший солдат получил ранение и проходит лечение в госпитале.

После вооруженного нападения на пост охраны Луцкого ТЦК личному составу всех территориальных центров комплектования было доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Также важные новости дня по теме:

 

война оружие нападение полк "Азов" война в Украине ТЦК и СП военнослужащие Максим Жорин 3 ОШБр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:45 Первое образование или перепоступление в вуз — когда отсрочка для студентов невозможна

23:31 Подоляк заявил, что Польша готова помочь вернуть в Украину мужчин

23:29 В Киевской области мужчина едва не утопил подростка — полиция устанавливает обстоятельства

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина – эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

23:20 Россия предлагала Харлан огромные деньги за смену гражданства

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

23:13 Кулеба в Польше обсудил передачу МиГов и открытие украинской школы

23:06 В Хмельницкой области женщина сожгла государственный флаг Украины — как ее наказали

23:00 Украина прошлась на церемонии открытия Паралимпийских игр — фото

22:57 На заседании Совета Украина-НАТО обсуждали усиление ПВО Украины, — Умеров

22:45 На АЗС изменились цены на топливо — сколько будет стоить бензин в Украине завтра

23:45 Первое образование или перепоступление в вуз — когда отсрочка для студентов невозможна

23:31 Подоляк заявил, что Польша готова помочь вернуть в Украину мужчин

23:29 В Киевской области мужчина едва не утопил подростка — полиция устанавливает обстоятельства

23:20 Россия предлагала Харлан огромные деньги за смену гражданства

23:13 Кулеба в Польше обсудил передачу МиГов и открытие украинской школы

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

23:06 В Хмельницкой области женщина сожгла государственный флаг Украины — как ее наказали

23:00 Украина прошлась на церемонии открытия Паралимпийских игр — фото

22:57 На заседании Совета Украина-НАТО обсуждали усиление ПВО Украины, — Умеров

22:45 На АЗС изменились цены на топливо — сколько будет стоить бензин в Украине завтра

22:34 Не взял повестку и отказался от мобилизации — как суд наказал военнообязанного

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина – эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали