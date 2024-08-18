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Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на скандальне відео про "блогерський фронт"

18 серпня 2024 05:25
Чекарьова Марія - редактор
Ексочільник "Азова" Максим Жорін відреагував на скандальне відео за участю блогера Богдана Буше
Максим Жорін. Фото: dialog.ua
Чекарьова Марія - редактор

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував заяву українського блогера Богдана Буше щодо важливості "блогерського фронту". Військовослужбовець заявив, що виправдовувати власне боягузтво своєю важливістю — це погана ідея, тим більше, коли викладаєш це нібито від імені військових.

Про це ексочільник "Азова" у суботу, 17 серпня, написав у своєму Telegram-каналі.

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"Коли звучить фраза про "кожен важливий на своєму місці", маються на увазі ті, без кого неможливе існування держави. Наприклад, рятувальники, лікарі. Блогери до цієї категорії аж ніяк не відносяться", — зазначив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади.

Також він додав, що допомогу потрібно сприймати за обов'язок і честь, а форму, в якій Буше записав своє відео, назвав "крінжовою".

Що відомо про скандальне відео із блогером Богданом Буше

Телеведучий шоу "Хто зверху" та блогер із мільйонною аудиторію в Instagram Богдан Буше знявся в ролику для продакшн-студії GOVOR. За сюжетом, він, засновник GOVOR і військовий сиділи за одним столиком. До компанії підійшов офіціант і почав висміювати роботу блогерів, які начебто надто втомлюються від зйомок контенту. На це військовий відповів, що "блогери дуже багато і тяжко працюють, вони не фронті, але роблять дуже багато речей для нашої спільної мети — Перемоги". Сам Богдан Буше у цьому ролику сказав, що відео вони знімають не просто так, "кожен має бути на своєму місці".

Ролик викликав обурення українців. Люди зазначали, що такі заяви знецінюють роботу військових. До того ж з'ясувалося, що чоловік у формі на відео насправді був перевдягнутим актором. Роль військовослужбовця зіграв Роман Дробах.

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