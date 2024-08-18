Ексочільник "Азова" Максим Жорін відреагував на скандальне відео за участю блогера Богдана Буше

Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував заяву українського блогера Богдана Буше щодо важливості "блогерського фронту". Військовослужбовець заявив, що виправдовувати власне боягузтво своєю важливістю — це погана ідея, тим більше, коли викладаєш це нібито від імені військових.

Про це ексочільник "Азова" у суботу, 17 серпня, написав у своєму Telegram-каналі.

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Реакція Жоріна на відео за участю Буше

"Коли звучить фраза про "кожен важливий на своєму місці", маються на увазі ті, без кого неможливе існування держави. Наприклад, рятувальники, лікарі. Блогери до цієї категорії аж ніяк не відносяться", — зазначив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади.

Також він додав, що допомогу потрібно сприймати за обов'язок і честь, а форму, в якій Буше записав своє відео, назвав "крінжовою".

Що відомо про скандальне відео із блогером Богданом Буше

Телеведучий шоу "Хто зверху" та блогер із мільйонною аудиторію в Instagram Богдан Буше знявся в ролику для продакшн-студії GOVOR. За сюжетом, він, засновник GOVOR і військовий сиділи за одним столиком. До компанії підійшов офіціант і почав висміювати роботу блогерів, які начебто надто втомлюються від зйомок контенту. На це військовий відповів, що "блогери дуже багато і тяжко працюють, вони не фронті, але роблять дуже багато речей для нашої спільної мети — Перемоги". Сам Богдан Буше у цьому ролику сказав, що відео вони знімають не просто так, "кожен має бути на своєму місці".

Ролик викликав обурення українців. Люди зазначали, що такі заяви знецінюють роботу військових. До того ж з'ясувалося, що чоловік у формі на відео насправді був перевдягнутим актором. Роль військовослужбовця зіграв Роман Дробах.