Экс-глава "Азова" Максим Жорин отреагировал на скандальное видео с участием блогера Богдана Буше

Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал заявление украинского блогера Богдана Буше о важности "блогерского фронта". Военнослужащий заявил, что оправдывать собственную трусость своей важностью — это плохая идея, тем более, когда излагаешь это якобы от имени военных.

Об этом экс-глава "Азова " в субботу, 17 августа, написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Реакция Жорина на видео с участием Буше

"Когда звучит фраза о "каждом важном на своем месте", подразумеваются те, без кого невозможно существование государства. Например, спасатели, врачи. Блогеры к этой категории отнюдь не относятся", — отметил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады.

Также он добавил, что помощь нужно воспринимать как долг и честь, а форму, в которой Буше записал свое видео, назвал "кринжовой".

Что известно о скандальном видео с блогером Богданом Буше

Телеведущий шоу "Кто сверху" и блогер с миллионной аудиторией в Instagram Богдан Буше снялся в ролике для продакшн-студии GOVOR . По сюжету, он, основатель GOVOR и военный сидели за одним столиком. К компании подошел официант и начал высмеивать работу блогеров, якобы слишком устающих от съемок контента. На это военный ответил, что "блогеры очень много и тяжело работают, они не на фронте, но делают очень многое для нашей общей цели — Победы". Сам Богдан Буше в этом ролике сказал, что видео они снимают не просто так, "каждый должен быть на своем месте".

Ролик вызвал возмущение украинцев. Люди отмечали, что такие заявления обесценивают работу военных. К тому же выяснилось, что мужчина в форме на видео на самом деле был переодетым актером. Роль военнослужащего сыграл Роман Дробах.