Заборона російської церкви в Україні — екскомандир Азову Жорін прокоментував рішення Ради

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, ухвалила законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату. На відповідне рішення відреагував колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

Свій коментар Жорін оприлюднив у Telegram.

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"Те, що ми нарешті почали боротися з російською церквою на державному рівні — логічно й довгоочікувано. Але насправді головне, що буде відбуватись далі", — йдеться у повідомленні.

Жорін зазначив, що за законодавчим рішенням про заборону РПЦ мають одразу йти суди над агентами-псевдосвященниками, над всіма пропагандистами московської церкви та політиками, які її захищають.

Водночас повинно бути заарештоване майно осередків російських спецслужб та передане українській церкві. На думку військового, також повинні зупинятися будь-які натяки на протести та спроби "качати" цю тему.

"Дуже тривалий час РПЦ була найбільш зручним та ефективним утворенням для поширення російської пропаганди та для збору ворожої агентури. Тепер час не просто заборонити їхню діяльність, а й повністю вичистити від них країну", — наголосив він.