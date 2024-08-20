Запрет российской церкви в Украине - экс-командир Азова Жорин прокомментировал решение Рады

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. На соответствующее решение отреагировал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Свой комментарий Жорин обнародовал в Telegram.

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"То, что мы наконец-то начали бороться с российской церковью на государственном уровне — логично и долгожданно. Но на самом деле, главное, что будет происходить дальше", — говорится в сообщении.

Жорин отметил, что после законодательного решения о запрете РПЦ должны сразу идти суды над агентами-псевдосвященниками, над всеми пропагандистами московской церкви и политиками, которые ее защищают.

В то же время должно быть арестовано имущество ячеек российских спецслужб и передано украинской церкви. По мнению военного, также должны останавливаться любые намеки на протесты и попытки "качать" эту тему.

"Очень долгое время РПЦ была наиболее удобным и эффективным образованием для распространения российской пропаганды и сбора вражеской агентуры. Теперь пора не просто запретить их деятельность, но и полностью вычистить от них страну", — подчеркнул он.