В Раді ухвалили законопроєкт про статус військових, які беруть участь у Курській операції

Верховна Рада. Фото: Верховна Рада

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України схвалила у цілому законопроєкт №11483. Він визначає правовий статус військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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За його словами, 321 депутат підтримав зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Згідно з проєктом закону, дія цього документа поширюватиметься на військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувальних органів Міністерства оборони України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також їхніх сімей.

Ці гарантії поширюються як на військовослужбовців, що проходять службу на території України, так і на тих, хто виконує військовий обов’язок за межами країни, включаючи територію держави-агресора.

"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області (беруть участь в Курській операції. — Ред.), такі ж виплати та преференції, як на передовій", — зазначив депутат.