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Ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав премії "за досягнення в роботі"

2 серпня 2024 18:21
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Лубінець перевірить ексначальника Божківської колонії де катували ув'язнених
Кадри побиття ув'язнених у Божковській виправній колонії. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де наглядачі катували ув’язнених, отримав після звільнення премію у 400 тисяч грн. Також торік він спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 3 серпня. 

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Як заявив чиновник, стало відомо, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, Департамент з питань виконання кримінальних покарань погодив звільнення за власним бажанням начальника в'язниці, сплативши йому 400%-премію до посадового окладу "За особливі досягнення в роботі" та інші виплати загальною сумою у 400 тис. грн.

Надалі у грудні 2023 року ексголова виправної колонії спромігся отримати рішення про встановлення йому максимальної пенсії.

"Слідчі Держбюро розслідувань мають визначити, чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника", — заявив Лубінець.

божковська колонія
Скриншот допису Лубінця

Що передувало заяві

божковська колнія катування
Катування у Божковській колонії. Джерело: скриншот

Нагадаємо, що цьогоріч у травні детективи ДБР висунули підозру чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії у причетності до катування в’язнів. Зловмисники погрожували новоприбулим арештантам поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били доти, поки не ламали волю та примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Також відомство отримало відеодоказ звірств наглядачів. 

Також важливі новини дня по темі:

скандал корупція Україна побиття Полтавська область Кримінал Дмитро Лубінець

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