Лубинец проверит экс-начальника Божковской колонии где пытали заключенных

Кадры избиения заключенных в Божковской исправительной колонии. Фото: скриншот

Бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где надзиратели пытали заключенных, получил после увольнения премию в 400 тысяч грн. Также в прошлом году он получил решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 3 августа.

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Как заявил чиновник, стало известно, что в июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний согласовал увольнение по собственному желанию начальника тюрьмы, уплатив ему 400% премию к должностному окладу "За особые достижения в работе" и другие выплаты общей суммой в 400 тыс. грн.

В декабре 2023 года экс-глава исправительной колонии смог получить решение об установлении ему максимальной пенсии.

"Следователи Госбюро расследований должны определить, почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ГКВД Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя", — заявил Лубинец.

Скриншот сообщения Лубинца

Что предшествовало заявлению

Пытки в Божковской колонии. Источник: скриншот

Напомним, что в мае этого года детективы ГБР выдвинули подозрение четырем чиновникам Божковской исправительной колонии в причастности к пыткам заключенных. Злоумышленники угрожали новоприбывшим арестантам поселением среди "отторгнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания. Также ведомство получило видеодоказательство зверств надзирателей.