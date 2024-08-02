Корупція в Україні — громадяни назвали найкорумпованіші інституції

Чоловік дає взятку. Фото: depositphotos.com

Опитування щодо корупції в Україні показало, що українці вважають найбільш корумпованими Державну митну службу, Верховну Раду та Кабінет міністрів. Водночас 40% респондентів вважають, що ефективно борються з корупцією самі громадяни України.

Про це йдеться в опитуванні Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології.

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Соціологічне дослідження проводилося серед українців у травні 2024 року. Загалом було опитано 2,508 респондентів.

Що стосується запитання про сфери та інституції, де, на думку опитуваних, найбільш поширена корупція в Україні, трійку лідерів посідають митниця (51%), Верховна Рада(48%) та Кабмін(32%).

Також корумпованими громадяни називають поліцію, медицину, органи місцевої влади та армію, відсоток відповідей становить менше ніж 30.

Відповіді респондентів щодо корупції в Україні. Фото: скриншот

Водночас 40% опитаних вважають, що ефективно борються з корупцією самі ж громадяни України, 37% відзначили ефективність НАБУ, по 30% респондентів проголосували за Нацполіцію та Центр протидії корупції.

Хто веде ефективну боротьбу з корупцією в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, парламент ухвалив законопроєкт, який дозволяє чиновникам-корупціонерам легально відкупитися від відбування покарання, не втрачаючи посади та не розкриваючи своїх спільників та організаторів. Сума відкупних може становити від 200 тис. до 200 млн грн.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що скандальний законопроєкт про можливість "відкупу" для корупціонерів від відповідальності за свій злочин буде допрацьований. Зараз над цим працює відповідний парламентський комітет.

Раніше ми писали, що понад дві третини громадян Європейського Союзу вважають, що корупція широко поширена в їхній країні.Так проголосували 95% громадян Греції, Португалії, Мальти та Словенії.