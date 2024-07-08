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Эксперт объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии

8 июля 2024 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько электроэнергии производит АЭС: объяснение эксперта - новости Украины
Запорожская АЭС. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинские атомные электростанции это объекты базовой генерации, которые работают в стабильном режиме и не могут выдавать больше электроэнергии, чем выдают по базовым характеристикам.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар.

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"АЭС — это базовая генерация, которая работает в стабильном режиме. Если у энергоблока мощность один гигаватт, то столько он и будет выдавать. Так он спроектирован", — подчеркнул Гончар.

А вот уже новые энергоблоки современного периода спроектированы по-другому. Например, на аналогичных энергоблоках в Словакии была проведена модификация, позволяющая определенное увеличение или уменьшение мощностей.

"Но это не так, что захотел к нулю, а потом на максимум — это не о работе энергоблоков. Поэтому это так и называется — базовая генерация", — подытожил эксперт.

Напомним, по словам руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергетике в Украине ощутимо улучшится в августе 2024 года. Это станет возможным после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

электроэнергия АЭС сфера энергетики энергосистема свет

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