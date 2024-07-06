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Эксперт объяснил значительную продолжительность отключений света в Украине

6 июля 2024 06:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Отключение света в Украине в июле - новости Украины
Отключение света в Украине. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Веерные отключения электроэнергии в Украине, которые раздражают потребителей, на самом деле это спасение от сценария, когда света больше не будет, чем будет. Диспетчерский центр оперативно реагирует на перегрузки в определенных зонах и регулирует работу энергосистемы в целом.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар.

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По его словам, украинская энергосистема продолжает работать, хоть и в аномальном и критическом режиме из-за массированных атак РФ по ней. В этом контексте, несмотря на все усилия врага, энергосистема сохраняет функциональность.

Гончар также прокомментировал сложности в энергетике в ближайшие 6-8 недель. Они возникли из-за одновременного ремонта энергоблоков и возобновляемых работ на поврежденных энергообъектах.

"Все заняты восстановлением и ремонтами. Устанавливают оборудование, поступившее от наших партнеров, параллельно идет работа на энергоблоках атомных электростанций, которые летом традиционно проходят профилактические ремонты. Все это не просто скоординировать даже при нормальных обстоятельствах, а тем более – при таких аномальных, которые у нас есть сейчас", — уточнил эксперт.

Он также подчеркнул, что если бы такая ситуация произошла в другой стране, у них бы уже все лежало. Мол, у них нет избыточных запасов генераций, нет передающих мощностей и даже соответствующих протоколов действий. Потому Украина в этом плане демонстрирует феноменальную устойчивость.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.
 

электроэнергия электроснабжение война в Украине свет

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