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Експерт поставив крапку у питанні продажу світла за кордон

7 липня 2024 06:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна продає електрику за кордон - експерт відповів - новини України
Українська енергосистема. Фото: thepage.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна не продає електроенергію за кордон, адже в умовах дефіциту не можна продати те, чого нема. Мова про традиційні енергоперетоки поміж енергосистемами, оскільки українська входить до енергетичної системи ЄС.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів провідний експерт з енергетики Михайло Гончар.

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"Те, що Україна продає електроенергію за кордон — абсурдне твердження. Мова про традиційні енергоперетоки поміж енергосистемами. Нагадаю, що у лютому 2022 році Україна приєдналася до енергетичної системи ЄС, наразі ми її частина", — нагадав експерт. 

За його словами, дана система у свою чергу складається із кластерів національних енергосистем, відтак українська взаємодіє із енергосистемами наших сусідів – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і Молдови, яка не є членом ЄС.

"Це як живі клітини цілісного організму. Поміж ними іде обмін, тобто перетоки і це фізика процесу. Щось від нас пішло у Польщу, але в цей час із Румунії зайшло до нас. Це технічні перетоки, стандартна практика і так є скрізь. Зради тут немає ніякої", — підсумував Гончар.

Нагадаємо, за повідомленнями Міненерго, ворог почав активізовувати інформаційно-психологічні спецоперації про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон. 
 

електроенергія сфера енергетики енергетика відключення світла світло

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