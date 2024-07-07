Україна продає електрику за кордон - експерт відповів - новини України

Українська енергосистема. Фото: thepage.ua

Україна не продає електроенергію за кордон, адже в умовах дефіциту не можна продати те, чого нема. Мова про традиційні енергоперетоки поміж енергосистемами, оскільки українська входить до енергетичної системи ЄС.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів провідний експерт з енергетики Михайло Гончар.

Читайте також:

"Те, що Україна продає електроенергію за кордон — абсурдне твердження. Мова про традиційні енергоперетоки поміж енергосистемами. Нагадаю, що у лютому 2022 році Україна приєдналася до енергетичної системи ЄС, наразі ми її частина", — нагадав експерт.

За його словами, дана система у свою чергу складається із кластерів національних енергосистем, відтак українська взаємодіє із енергосистемами наших сусідів – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і Молдови, яка не є членом ЄС.

"Це як живі клітини цілісного організму. Поміж ними іде обмін, тобто перетоки і це фізика процесу. Щось від нас пішло у Польщу, але в цей час із Румунії зайшло до нас. Це технічні перетоки, стандартна практика і так є скрізь. Зради тут немає ніякої", — підсумував Гончар.

Нагадаємо, за повідомленнями Міненерго, ворог почав активізовувати інформаційно-психологічні спецоперації про ситуацію в енергосистемі України. Зокрема росіяни намагаються залякати українців тривалими відключеннями світла й розповсюджують інформацію, що Україна експортує електроенергію за кордон.

