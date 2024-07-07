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Эксперт поставил точку в вопросе продажи света за границу

7 июля 2024 06:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина продает электричество за границу – эксперт ответил - новости Украины
Украинская энергосистема. Фото: thepage.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина не продает электроэнергию за границу, ведь в условиях дефицита нельзя продать то, чего нет. Речь идет о традиционных энергоперетоках между энергосистемами, поскольку украинская входит в энергетическую систему ЕС.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар.

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"То, что Украина продает электроэнергию за границу — абсурдное утверждение. Речь о традиционных энергоперетоках между энергосистемами. Напомню, что в феврале 2022 года Украина присоединилась к энергетической системе ЕС, сейчас мы есть ее частью", — напомнил эксперт.

По его словам, данная система в свою очередь состоит из кластеров национальных энергосистем, поэтому украинская взаимодействует с энергосистемами наших соседей – Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы, которая не является членом ЕС.

"Это как живые клетки целостного организма. Между ними идет обмен, то есть перетоки и это физика процесса. Что-то от нас ушло в Польшу, но в это время из Румынии зашло к нам. Это технические перетоки, стандартная практика и так везде. Нет никакой зрады", — подытожил Гончар.

Напомним, по сообщениям Минэнерго, враг начал активизировать информационно-психологические спецоперации о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, россияне пытаются запугать украинцев длительными отключениями света и распространяют информацию, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

электроэнергия сфера энергетики энергетика отключения света свет

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