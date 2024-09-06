МАГАТЭ расширит присутствие своих экспертов в Украине

Хмельницкая атомная электростанция. Фото: Энергоатом

Украина и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) договорились, что эксперты агентства будут следить за ситуацией на главных украинских подстанциях, включая атомные электростанции. Мониторинговая миссия начнет работу со следующей недели.

Об этом сообщило 5 сентября агентство Reuters.

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В МАГАТЭ отметили, что более половины электроэнергии в Украине генерируется именно атомными электростанциями. Однако постоянные российские атаки по подстанциям негативно влияют на работу АЭС.

"Договорились, что МАГАТЭ расширит свой функционал, свое присутствие в Украине, а подстанции, которые важны для безопасности атомных электростанций, также будут объектом международного мониторинга. Россия, не нанося прямых ударов по атомным электростанциям, грозит их безопасной работе из-за нападений на объекты энергетической инфраструктуры", — заявил глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

Известно, что первый визит мониторинговой миссии на одну из подстанций запланирован на следующую неделю. Сейчас в Украине находится генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он уже посетил Запорожскую АЭС, которая сейчас оккупирована российскими войсками.