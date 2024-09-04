В Енергоатомі відповіли чи була аварія на Південноукраїнській АЕС

Південноукраїнська АЕС

У мережі ширилась інформація, що відключення світла в Україні пов'язані з аварійною ситуацією, яка нібито сталася на Південноукраїнській атомній електростанції через неякісні ремонти у короткий термін. Атомники відповіли, що насправді там сталося і чи існує якась загроза для станції.

Про це повідомила у середу, 4 вересня, пресслужба Енергоатому.

Читайте також:

Що сталося на Південноукраїнській АЕС

За словами атомників, в роботі одного з енергоблоків Південноукраїнської АЕС виявили зауваження. Його розвантажили на 33% від номінальної потужності згідно з регламентом.

Усунути там зауваження зможуть лише тоді, коли фахівці від Укренерго відновлять пошкоджені лінії, щоб ними можна було видати електроенергію.

У пресслужбі наголосили, що зауваження в роботі до енергоблоку не пов'язані з проведенням ремонтних робіт.

"Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", — пояснили у відомстві.