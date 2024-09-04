В Энергоатоме ответили была ли авария на Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС

В сети распространялась информация, что отключение света в Украине связано с аварийной ситуацией, которая якобы произошла на Южноукраинской атомной электростанции из-за некачественных ремонтов в короткие сроки. Атомщики ответили, что там произошло и существует ли какая-то угроза для станции.

Об этом сообщила в среду, 4 сентября, пресс-служба Энергоатома.

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По словам атомщиков, в работе одного из энергоблоков Южноукраинской АЭС обнаружили замечания. Его разгрузили на 33% номинальной мощности согласно регламенту.

Устранить замечания смогут только тогда, когда специалисты от Укрэнерго восстановят поврежденные линии, чтобы ими можно было выдать электроэнергию.

В пресс-службе отметили, что замечание в работе к энергоблоку не связано с проведением ремонтных работ.

"Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго и сопровождавшихся значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети", — пояснили в ведомстве.