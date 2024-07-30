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Фортифікації та мінування — Зеленський перевірив безпекову ситуацію на кордоні

30 липня 2024 19:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Перевірка безпеки на кордоні України — звернення Зеленського 30 липня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський перевірив безпекову ситуацію на кордоні. Йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у вівторок, 30 липня.

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"Спочатку — Волинь. Безпекові питання, кордон. Все те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина", — розповів Зеленський.

За його словами, багато вже зроблено — і щодо фортифікацій, і щодо мінування кордону, однак є ще декілька доручень для військових.

Захист енергооб'єктів

Український лідер зазначив, що на рівні всієї держави триває робота над захистом енергообʼєктів. За його словами, усі терміни щодо конкретних обʼєктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Зеленський наголосив, що це буде критерій для деяких кадрових питань.

Зеленський у Рівненській області

Глава держави у Рівненській області відвідав шпиталь, де допомагають українським військовим.

"Дякую кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі — всім, хто повертає до життя наших захисників. Також провели сьогодні й обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.

Також глава держави відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.

Володимир Зеленський кордон Рівненська область Україна Київська область Чернігівська область Волинська область Житомирська область президент

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