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Зеленський проінспектував будівництво оборонних рубежів на Волині — звідки може бути загроза

30 липня 2024 13:59
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ситуація на кордоні — президент Зеленський побував на Волині
Президент України Володимир Зеленський інспектує фортифікації на Волині. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 30 липня.

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"Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага — захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю", — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Сили оборони продовжують посилювати кордон України. Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів президенту про захист кордону. Зокрема, про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

"Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України", — зазначив глава держави.

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Нарада щодо ситуації на північному кордоні. Фото: Офіс президента

Фортифікації на кордоні з Білоруссю

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України на кордоні з Білоруссю були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.

На напрямках імовірного руху броньованої техніки ворога встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

інспекція кордону
Зеленський інспектує кордон на Волині. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відвідав важливі підприємства Полтавської області. Також глава держави зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Володимир Зеленський Офіс президента Білорусь Україна військові війна в Україні війна Росія

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