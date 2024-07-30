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Фортификации и минирование — Зеленский проверил ситуацию с безопасностью на границе

30 июля 2024 19:04
Виктория Козырь - редактор
Проверка безопасности на границе Украины — обращение Зеленского 30 июля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский проверил ситуацию с безопасностью на границе. Речь идет о Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении во вторник, 30 июля.

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"Сначала — Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области", — рассказал Зеленский.

По его словам, многое уже сделано — и по фортификациям, и по минированию границы, однако есть еще несколько поручений для военных.

Защита энергообъектов

Украинский лидер отметил, что на уровне всего государства идет работа над защитой энергообъектов. По его словам, все сроки, касающиеся конкретных объектов, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны быть соблюдены. Зеленский подчеркнул, что это будет критерий по некоторым кадровым вопросам.

Зеленский в Ровенской области

Глава государства в Ровенской области посетил госпиталь, где помогают украинским военным.

"Спасибо каждому врачу, каждой нашей медицинской сестре — всем, кто возвращает к жизни наших защитников. Также провели сегодня и областное заседание Конгресса местных и региональных властей", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский побывал в Волынской области и проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.

Также глава государства посетил предприятие, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Он пообщался с работниками завода.

Владимир Зеленский граница Ровенская область Украина Киевская область Черниговская область Волынская область Житомирская область президент

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