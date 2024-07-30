На Волині Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області. Йдеться про виробників у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".
Про це повідомив український лідер у Telegram у вівторок, 30 липня.
Зустріч Зеленського з представниками бізнесу Волині
"Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила й розвивалась", — сказав український лідер.
Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичним та безпековим питанням у регіоні. Зеленський наголосив, що поки триває війна, ситуація в енергетиці не буде простою, однак уряд робить усе можливе для її поліпшення.
Глава держави зазначив, що російські окупанти намагаються посіяти паніку в прикордонних областях. Він закликав довіряти лише українським офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.
Також глава держави відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.
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