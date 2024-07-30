На Волині Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області. Йдеться про виробників у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це повідомив український лідер у Telegram у вівторок, 30 липня.

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Зустріч Зеленського з представниками бізнесу Волині

"Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила й розвивалась", — сказав український лідер.

Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичним та безпековим питанням у регіоні. Зеленський наголосив, що поки триває війна, ситуація в енергетиці не буде простою, однак уряд робить усе можливе для її поліпшення.

Глава держави зазначив, що російські окупанти намагаються посіяти паніку в прикордонних областях. Він закликав довіряти лише українським офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, Зеленський побував у Волинській області та перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.

Також глава держави відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.