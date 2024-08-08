Доля АЭС достигает 60% в энергетическом балансе — Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергосистема Украины держится на атомной энергетике. По состоянию на сегодняшний день до 60% электроэнергии страны производится на АЭС.

Об этом Герман Галущенко рассказал во время визита на Хмельницкую АЭС в среду, 7 августа.

Читайте также:

Как АЭС помогают энергосистеме

"На самом деле сегодня война доказала, что энергосистема держится на атомной энергетике. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это свершившийся факт", — отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции.

Министр также поблагодарил атомщиков за профессионализм и самоотверженный труд и подчеркнул, что страна гордится своими специалистами.

"Украина должна гордиться людьми, своими высококвалифицированными работниками Энергоатома, которые уже не раз доказывали, доказывают и будут доказывать в будущем, что они готовы самоотверженно работать для того, чтобы удержать систему в сложные для страны времена, для того, чтобы дать людям свет, для того, чтобы обеспечить энергобезопасность вообще всего государства", — подытожил Герман Галущенко.