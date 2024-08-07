Чи вимикатимуть світло 7 серпня — пояснення від Міненерго

Електрик ремонтує лінію електропередач. Фото: Міненерго

Станом на середу, 7 серпня, ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Водночас українцям потрібно економити електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

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У Міненерго зазначають, що відключень споживачів від електропостачання сьогодні не буде.

Також енергетики закликають українців допомогти стабільній роботі енергосистеми.

"Закликаємо всіх українців раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає стабільній роботі енергосистеми", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що працівники енергетичних компаній відновили живлення для понад 26 тисяч споживачів, що знеструмлювались через бойові дії та технологічні порушення.