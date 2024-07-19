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Галущенко пояснив, коли в Україні покращиться ситуація зі світлом і що на неї впливає

19 липня 2024 19:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла в Україні — Галущенко пояснив ситуацію
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, незважаючи на вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом. Міністр зазначив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

Про це Галущенко розповів під час години запитань до уряду у п'ятницю, 19 липня.

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Ситуація покращиться

Галущенко пояснив, що ремонтна кампанія, яка зараз проходить в Україні, відбувається у такий спосіб, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. Під це адаптовано усі строки.

Міністр додав, що з урахуванням нинішньої складної ситуації, яку спричинили постійні обстріли та аномальна спека, спеціалісти намагаються максимально скоротити строки там, де є така змога.

Галущенко підкреслив, що спеціалісти Енергоатома роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу атомні блоки.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", — заявив Галущенко.

Нагадаємо, нардеп Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. На тлі аномальної спеки в Україні з температурою +35 °C і пов'язаних із нею відключень електроенергії, в парламенті +21 °C.

Також ми писали, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки.

Герман Галущенко Україна уряд енергетика відключення світла світло

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