Відключення світла в Україні — Галущенко пояснив ситуацію

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, незважаючи на вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом. Міністр зазначив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

Про це Галущенко розповів під час години запитань до уряду у п'ятницю, 19 липня.

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Ситуація покращиться

Галущенко пояснив, що ремонтна кампанія, яка зараз проходить в Україні, відбувається у такий спосіб, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. Під це адаптовано усі строки.

Міністр додав, що з урахуванням нинішньої складної ситуації, яку спричинили постійні обстріли та аномальна спека, спеціалісти намагаються максимально скоротити строки там, де є така змога.

Галущенко підкреслив, що спеціалісти Енергоатома роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу атомні блоки.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", — заявив Галущенко.

Нагадаємо, нардеп Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. На тлі аномальної спеки в Україні з температурою +35 °C і пов'язаних із нею відключень електроенергії, в парламенті +21 °C.

Також ми писали, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки.