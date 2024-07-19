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Галущенко объяснил, когда в Украине улучшится ситуация со светом и что на нее влияет

19 июля 2024 19:53
Дмитрий Галушка - Редактор
Отключение света в Украине - Галущенко объяснил ситуацию
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины
Дмитрий Галушка - Редактор

Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на отключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время. Министр отметил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения.

Об этом Галущенко рассказал во время часа вопросов правительству в пятницу, 19 июля.

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Ситуация улучшится

Галущенко пояснил, что ремонтная кампания, которая сейчас проходит в Украине, происходит таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. Под это адаптированы все сроки.

Министр добавил, что с учетом нынешней сложной ситуации, вызванной постоянными обстрелами и аномальной жарой, специалисты пытаются максимально сократить сроки там, где есть такая возможность.

Галущенко подчеркнул, что специалисты Энергоатома делают все возможное, чтобы скорей перезагрузить топливо и пустить в работу атомные блоки.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", — заявил Галущенко.

Напомним, нардеп Владимир Арьев показал, что в здании Верховной Рады работают кондиционеры. На фоне аномального зноя в Украине с температурой +35 °C и связанных с ней отключений электроэнергии, в парламенте +21 °C.

Также мы писали, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары.

Герман Галущенко Украина правительство энергетика отключения света свет

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