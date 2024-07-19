Отключение света в Украине - Галущенко объяснил ситуацию

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины

Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на отключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время. Министр отметил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения.

Об этом Галущенко рассказал во время часа вопросов правительству в пятницу, 19 июля.

Читайте также:

Ситуация улучшится

Галущенко пояснил, что ремонтная кампания, которая сейчас проходит в Украине, происходит таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. Под это адаптированы все сроки.

Министр добавил, что с учетом нынешней сложной ситуации, вызванной постоянными обстрелами и аномальной жарой, специалисты пытаются максимально сократить сроки там, где есть такая возможность.

Галущенко подчеркнул, что специалисты Энергоатома делают все возможное, чтобы скорей перезагрузить топливо и пустить в работу атомные блоки.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", — заявил Галущенко.

Напомним, нардеп Владимир Арьев показал, что в здании Верховной Рады работают кондиционеры. На фоне аномального зноя в Украине с температурой +35 °C и связанных с ней отключений электроэнергии, в парламенте +21 °C.

Также мы писали, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары.