Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Нардеп показав, як у Раді працюють кондиціонери та освітлення, попри відключення світла у Києві arrow

Нардеп показав, як у Раді працюють кондиціонери та освітлення, попри відключення світла у Києві

18 липня 2024 19:27
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла в Києві — у Верховній Раді працюють кондиціонери
Верховна Рада. Фото: пресслужба ВР
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Народний депутат Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. Це відбувається на фоні аномальної спеки в Україні і пов'язаних із нею відключень електроенергії.

Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 18 липня.

Читайте також:

У Верховній Раді працюють кондиціонери

Нардеп повідомив, що поки на вулиці спека від +35 °C, то в Верховній Раді — +21 °C. За словами Ар'єва, аналогічна температура підтримується в Офісі Президента та Кабінеті міністрів.

Також народний обранець показав, що в парламенті серед білого дня включені всі люстри, тоді як дві третини Києва сидять без електрики.

температура повітря у Верховній Раді
Температура повітря у Верховній Раді. Фото: скриншот
люстри у Верховній раді
Працюючі люстри у Верховній Раді посеред дня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Кабінет міністрів Верховна Рада Офіс президента Україна нардепи кондиціонер відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку