Відключення світла в Києві — у Верховній Раді працюють кондиціонери

Верховна Рада. Фото: пресслужба ВР

Народний депутат Володимир Ар'єв показав, що у будівлі Верховної Ради працюють кондиціонери. Це відбувається на фоні аномальної спеки в Україні і пов'язаних із нею відключень електроенергії.

Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 18 липня.

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У Верховній Раді працюють кондиціонери

Нардеп повідомив, що поки на вулиці спека від +35 °C, то в Верховній Раді — +21 °C. За словами Ар'єва, аналогічна температура підтримується в Офісі Президента та Кабінеті міністрів.

Також народний обранець показав, що в парламенті серед білого дня включені всі люстри, тоді як дві третини Києва сидять без електрики.

Температура повітря у Верховній Раді. Фото: скриншот

Працюючі люстри у Верховній Раді посеред дня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.