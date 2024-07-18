Коли відключень світла буде менше — відповідь Держенергонагляду

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, що після закінчення спеки обсяги відключень енергопостачання зменшаться. Адже навантаження на енергосистему стане меншим та призведе до стабілізації її роботи.

Про це він повідомив в ефірі "Єдині новини" в четвер, 18 липня.

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Він також додав, що після нормалізації температур очікується зниження частоти відключень електроенергії. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи, результати яких покращать загальний стан енергосистеми.

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", — заявив голова Держенергонагляду.

Нагадаємо, Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.