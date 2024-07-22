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Голова Укренерго спростував заяви про те, що Україна експортує електроенергію

22 липня 2024 16:46
Валерія Барановська - редактор
Експорт електроенергії в Україні — в Укренерго спростували заяви
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго
Валерія Барановська - редактор

Україна не експортує електроенергію в інші країни. Фізичні перетоки енергії з України до інших країн є транзитом у межах європейської енергосистеми, а не комерційним експортом. 

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю для Суспільного у п'ятницю, 19 липня.

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Кудрицький спростував заяви про експорт української електроенергії. Він пояснив, що насправді, фізичні перетоки електроенергії з України до інших країн, зокрема до Румунії, не означають комерційний експорт, а є частиною транзиту у межах європейської енергосистеми.

"Деякі блогери використовують таку маніпуляцію. Вони заходять на сайт ENTSO-E і показують фізичні перетоки, наприклад, з України в Румунію. Вони не розуміють або спеціально мовчать про той факт, що у фізичному світі українська енергосистема є просто частиною європейською", — пояснив голова Укренерго.

Він зазначив, що з Румунії в Україну може йти фізичний перетік електроенергії і транзитуватися українською мережею, а потім йти назад до Румунії. За його словами, це ніяк не змінює баланс енергії в нашій енергосистемі, адже це просто транзит.

"Транзит відбувається, тому що енергія не в курсі про існування міждержавних кордонів і мандрує мережами в такий спосіб, щоб це було найбільш ефективно з точки зору втрат енергії. Тобто вона, умовно кажучи, обирає маршрут транспортування, по якому опір найменший", — зауважив Кудрицький.

Нагадаємо, графіки відключення електроенергії діють навіть вночі, оскільки дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

Раніше ми писали, що у зимовий період ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися кращою, ніж це було влітку. Але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.

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