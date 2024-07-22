Экспорт электроэнергии в Украину — в Укрэнерго опровергли заявления

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго

Украина не экспортирует электроэнергию в другие страны. Физические потоки энергии из Украины в другие страны являются транзитом в рамках европейской энергосистемы, а не коммерческим экспортом.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью для Общественного в пятницу, 19 июля.

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Кудрицкий опроверг заявления по экспорту украинской электроэнергии. Он пояснил, что на самом деле физические перетоки электроэнергии из Украины в другие страны, в частности в Румынию, не означают коммерческий экспорт, а являются частью транзита в рамках европейской энергосистемы.

"Некоторые блоггеры используют такую манипуляцию. Они заходят на сайт ENTSO-E и показывают физические перетоки, например, из Украины в Румынию. Они не понимают или специально молчат о том факте, что в физическом мире украинская энергосистема просто часть европейской" , — пояснил глава Укрэнерго.

Он отметил, что из Румынии в Украину может идти физический переток электроэнергии и транзитироваться по украинской сети, а затем идти обратно в Румынию. По его словам, это никак не изменяет баланс энергии в нашей энергосистеме, ведь это просто транзит.

"Транзит происходит, потому что энергия не в курсе о существовании межгосударственных границ и путешествует по сетям таким образом, чтобы это было наиболее эффективно с точки зрения потерь энергии. То есть она, условно говоря, выбирает маршрут транспортировки по которому сопротивление наименьшее" , — отметил Кудрицкий. .

Напомним, графики отключения электроэнергии действуют даже ночью, поскольку дефицит в энергосистеме круглосуточный. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

Ранее мы писали, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.