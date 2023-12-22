Гучні слова від Подоляка та як можуть проходити переговори з РФ — ефір Новини.LIVE
22 грудня 2023 18:55
Проблеми мобілізації. Колаж Новини.LIVE
Гість вечірньої студії програми Вечір.LIVE — політолог Андрій Єрмолаєв. Тема ефіру — гучні слова із заяви радника Офісу Президента України Михайла Подоляка та як можуть виглядати умовні переговори з Росією.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Читайте також:
Прямий ефір Вечір.LIVE з Андрієм Єрмолаєвим
Теми дискусії з ведучою каналу Ланою Шевчук:
- заява Михайла Подоляка та її сенс;
- хто дасть згоду на мобілізацію українських чоловіків з-за кордону;
- як виглядатимуть мирні домовленості України, Росії та Заходу.
Нагадаємо, що раніше в Кабміні прокоментували питання щодо вихідного дня на цьогорічне католицьке Різдво.
Також до України вдалося повернути 12-річного хлопчика, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебував на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.
Читайте Новини.LIVE!