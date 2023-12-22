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Гучні слова від Подоляка та як можуть проходити переговори з РФ — ефір Новини.LIVE

22 грудня 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Гучні слова від Подоляка та як можуть проходити переговори з РФ — ефір Новини.LIVE
Проблеми мобілізації. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірньої студії програми Вечір.LIVE — політолог Андрій Єрмолаєв. Тема ефіру — гучні слова із заяви радника Офісу Президента України Михайла Подоляка та як можуть виглядати умовні переговори з Росією.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням

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Прямий ефір Вечір.LIVE з Андрієм Єрмолаєвим

Теми дискусії з ведучою каналу Ланою Шевчук:

  • заява Михайла Подоляка та її сенс;
  • хто дасть згоду на мобілізацію українських чоловіків з-за кордону;
  • як виглядатимуть мирні домовленості України, Росії та Заходу.

Нагадаємо, що раніше в Кабміні прокоментували питання щодо вихідного дня на цьогорічне католицьке Різдво. 

Також до України вдалося повернути 12-річного хлопчика, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебував на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.

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