Громкие слова от Подоляка и как могут проходить переговоры с РФ — эфир Новини.LIVE

Трудности мобилизации. Коллаж Новини.LIVE

Гость вечерней студии программы Вечір.LIVE — политолог Андрей Ермолаев. Тема эфира — громкие слова из заявления советника Офиса Президента Украины Михаила Подоляка и как могут выглядеть условные переговоры с Россией.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Темы дискуссии с ведущей канала Ланой Шевчук:

заявление Михаила Подоляка и его смысл;

кто даст согласие на мобилизацию украинских мужчин из-за границы;

как будут выглядеть мирные договоренности Украины, России и Запада.

Напомним, что ранее в Кабмине прокомментировали вопрос о выходном дне на католическое Рождество.

Также Украине удалось вернуть 12-летнего мальчика, который с первых дней полномасштабного вторжения находился на временно оккупированной территории, а затем в России.