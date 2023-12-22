Громкие слова от Подоляка и как могут проходить переговоры с РФ — эфир Новини.LIVE
22 декабря 2023 18:55
Трудности мобилизации. Коллаж Новини.LIVE
Гость вечерней студии программы Вечір.LIVE — политолог Андрей Ермолаев. Тема эфира — громкие слова из заявления советника Офиса Президента Украины Михаила Подоляка и как могут выглядеть условные переговоры с Россией.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
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Темы дискуссии с ведущей канала Ланой Шевчук:
- заявление Михаила Подоляка и его смысл;
- кто даст согласие на мобилизацию украинских мужчин из-за границы;
- как будут выглядеть мирные договоренности Украины, России и Запада.
Напомним, что ранее в Кабмине прокомментировали вопрос о выходном дне на католическое Рождество.
Также Украине удалось вернуть 12-летнего мальчика, который с первых дней полномасштабного вторжения находился на временно оккупированной территории, а затем в России.
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