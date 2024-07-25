Графіки відключення світла — хто і як їх формує

Працівники енергетичної компанії. Фото: ДТЕК

Компанія "Укренерго" приймає рішення щодо відключень споживачів від електропостачання. Диспетчер компанії щовечора зводить баланс електроенергії на наступну добу.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram в четвер, 25 липня.

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У ДТЕК пояснюють, що основним принципом, за яким впроваджують графіки відключення, є рівномірність та справедливість.

"Щовечора диспетчер Укренерго зводить баланс електроенергії на наступну добу. Він контролює — скільки, де і яка електростанція виробить електроенергію. Скільки її буде імпортовано та скільки електроенергії буде спожито промисловістю й населенням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час прийняття рішення щодо відключень, диспетчер враховує можливі аварії в мережі та наявність пошкодженого обладнання.

"На підставі цих даних, "Укренерго" визначає, чи вистачить електроенергії, аби покрити її споживання на наступну добу. Якщо електроенергії не вистачатиме енергетична компанія запроваджує обмеження для споживачів", — додають в компанії.

У ДТЕК наголошують, що на кожну область накладають однакові обмеження.

"Так, на підставі цих обмежень оператори систем розподілу електроенергії, колишні обленерго, запроваджують графіки відключень", — підкреслюють в пресслужбі.

В енергетичні компанії відзначають, що спершу оператор виділяє в окрему групу критичну інфраструктуру. Йдеться про військові об'єкти, лікарні, водоканали тощо.

"Для таких об'єктів відключення не застосовують в жодному разі. Надалі решту споживачів оператор ділить на шість однакових черг. Вони створені спеціального для того, щоб забезпечити справедливий графік відключень. Кількість черг, які потрібно відключити, також визначає "Укренерго", — йдеться у повідомленні

У ДТЕК інформують, що відключення електроенергії потрібні, щоб запобігти аварії в енергосистемі країни.

"Якщо світло не вимкнути за графіком — це призведе до аварійної ситуації, наслідки якої буде важко передбачити", — підсумували там.

Раніше ми повідомляли, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день.