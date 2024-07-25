Графики отключения света – кто и как их формирует.

Работники энергетической компании. Фото: ДТЭК

Компания "Укрэнерго" принимает решение об отключениях потребителей от электроснабжения. Диспетчер компании каждый вечер сводит баланс электроэнергии на следующие сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram в четверг, 25 июля.

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В ДТЭК объясняют, что основным принципом, по которому вводятся графики отключения, является равномерность и справедливость.

"Каждый вечер диспетчер Укрэнерго сводит баланс электроэнергии на следующие сутки. Он контролирует — сколько, где и какая электростанция произведет электроэнергии. Сколько ее будет импортировано и сколько электроэнергии будет потреблено промышленностью и населением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии решения об отключениях диспетчер учитывает возможные аварии в сети и наличие поврежденного оборудования.

"На основании этих данных, "Укрэнерго" определяет, хватит ли электроэнергии, чтобы покрыть ее потребление на следующие сутки. Если электроэнергии не будет хватать, то энергетическая компания вводит ограничения для потребителей", — добавляют в компании.

В ДТЭК отмечают, что на каждую область накладывают одинаковые ограничения.

"На основании этих ограничений операторы систем распределения электроэнергии, бывшие облэнерго, вводят графики отключений", — подчеркивают в пресс-службе.

В энергетические компании отмечают, что сначала оператор выделяет в отдельную группу критическую инфраструктуру. Речь идет о военных объектах, больницах, водоканалах и т.д.

"Для таких объектов отключение не применяют ни в коем случае. В дальнейшем остальных потребителей оператор делит на шесть одинаковых очередей. Они созданы специально для того, чтобы обеспечить справедливый график отключений. Количество очередей, которые нужно отключить, также определяет "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

В ДТЭК информируют, что отключения электроэнергии нужны , чтобы предотвратить аварию в энергосистеме страны.

"Если свет не выключить по графику — это приведет к аварийной ситуации, последствия которой будет трудно предсказать", — подытожили там.

Ранее мы сообщали, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Напомним, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.