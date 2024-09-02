Як уникнути відключень електроенергії - ефективність сонячних панелей

Слобожанська громада на Харківщині. Фото: з відкритих джерел

В одній з громад на Харківщині перейшли на сонячні панелі, аби економити кошти і стати енергетично незалежними. Нові технології встановлення панелей можуть принести економію до 3,5 млн грн на рік, тому громади по всій країні закликають звернути увагу на таку ідею. Це може заощадити кошти для муніципальних будівель, і вони не будуть залежати від відключень світла.

Детальніше про проєкт Новини.LIVE розповіли його автори.

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Енергетична незалежність

Інноваційний проєкт запустили у Слобожанській громаді на Харківщині. Станом на 30 серпня 2024 року громада у співпраці з Благодійним фондом RePower Ukraine запустила проєкт із аналізу сонячного потенціалу на дахах муніципальних будівель.

Лікарня в Слобожанській громаді.

Фото: RePower Ukraine

"Це використання передової технології сонячного картографування, яка дозволяє точно оцінити та візуалізувати сонячний потенціал кожної будівлі. Це дає можливість громадам оптимізувати розміщення сонячних панелей, максимізуючи виробництво енергії та ефективність інвестицій. Фінансові переваги проєкту: інвестиція у 207 тисяч євро може принести економію до 3,5 млн грн на рік, із середнім терміном окупності проєктів лише 2,5 року", — розповіли виконавці проєкту.

Мапа затінення. Фото: RePower Ukraine

У Слобожанській громаді на прикладі 16 муніципальних закладів показано, як можна встановити понад 1 МВт сонячних панелей, що має потенціал заміщення до 285% від сумарного споживання електроенергії. Це відкриває можливості для генерації додаткового доходу через продаж надлишкової енергії.

"Цей проєкт — не просто про Слобожанську громаду. Це модель того, як кожна громада в Україні може взяти під контроль своє енергетичне майбутнє", — зазначив голова громади Дмитро Діхтяр.