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Как громада может не зависеть от отключений света — проект экономии электричества

2 сентября 2024 13:24
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Как избежать отключений электроэнергии – эффективность солнечных панелей
Слобожанская громада на Харьковщине. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В одной из громад Харьковской области перешли на солнечные панели, чтобы экономить средства и стать энергетически независимыми. Новые технологии установки панелей могут принести экономию до 3,5 млн грн в год, поэтому громады по всей стране призывают обратить внимание на такую идею. Это может сэкономить средства для муниципальных зданий, и они не будут зависеть от отключений света.

Детальнее о проекте Новини.LIVE рассказали его авторы.

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Инновационный проект запустили в Слобожанской громаде на Харьковщине. По состоянию на 30 августа 2024 года, громада в сотрудничестве с Благотворительным фондом RePower Ukraine запустила проект по анализу солнечного потенциала на крышах муниципальных зданий.

Больница
Больница в Слобожанской громаде.
Фото: RePower Ukraine

"Это использование передовой технологии солнечного картографирования, которая позволяет точно оценить и визуализировать солнечный потенциал каждого здания. Это дает возможность громадам оптимизировать размещение солнечных панелей, максимизируя производство энергии и эффективность инвестиций. 5 млн грн в год, со средним сроком окупаемости проектов всего 2,5 года", — рассказали исполнители проекта.

Солнечные панели
Карта затенения. Фото: RePower Ukraine

В Слобожанской громадн на примере 16 муниципальных учреждений показано, как можно установить более 1 МВт солнечных панелей, что имеет потенциал замещения до 285% от суммарного потребления электроэнергии. Это открывает возможности для создания дополнительного дохода через продажу избыточной энергии.

"Этот проект не просто о Слобожанской громаде. Это модель того, как каждая громада в Украине может взять под контроль свое энергетическое будущее", — отметил председатель громады Дмитрий Дихтяр.

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14:36 Реверанс в сторону Китая — Путин сделал неожиданное заявление о своей семье

14:31 Правительство Румынии поддержало передачу системы ПВО Patriot Украине — что дальше

14:26 Сдавал в аренду имущество Минобороны за "откаты" — в Одессе задержали взяточника

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