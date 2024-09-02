Как избежать отключений электроэнергии – эффективность солнечных панелей

Слобожанская громада на Харьковщине. Фото: из открытых источников

В одной из громад Харьковской области перешли на солнечные панели, чтобы экономить средства и стать энергетически независимыми. Новые технологии установки панелей могут принести экономию до 3,5 млн грн в год, поэтому громады по всей стране призывают обратить внимание на такую идею. Это может сэкономить средства для муниципальных зданий, и они не будут зависеть от отключений света.

Детальнее о проекте Новини.LIVE рассказали его авторы.

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Инновационный проект запустили в Слобожанской громаде на Харьковщине. По состоянию на 30 августа 2024 года, громада в сотрудничестве с Благотворительным фондом RePower Ukraine запустила проект по анализу солнечного потенциала на крышах муниципальных зданий.

Больница в Слобожанской громаде.

Фото: RePower Ukraine

"Это использование передовой технологии солнечного картографирования, которая позволяет точно оценить и визуализировать солнечный потенциал каждого здания. Это дает возможность громадам оптимизировать размещение солнечных панелей, максимизируя производство энергии и эффективность инвестиций. 5 млн грн в год, со средним сроком окупаемости проектов всего 2,5 года", — рассказали исполнители проекта.

Карта затенения. Фото: RePower Ukraine

В Слобожанской громадн на примере 16 муниципальных учреждений показано, как можно установить более 1 МВт солнечных панелей, что имеет потенциал замещения до 285% от суммарного потребления электроэнергии. Это открывает возможности для создания дополнительного дохода через продажу избыточной энергии.

"Этот проект — не просто о Слобожанской громаде. Это модель того, как каждая громада в Украине может взять под контроль свое энергетическое будущее", — отметил председатель громады Дмитрий Дихтяр.