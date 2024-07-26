Росія атакувала енергооб'єкти України — як відключатимуть світло 26 липня

Як нічні атаки ворожих БпЛА вплинуть на графіки відключень світла сьогодні — пояснення Укренерго
У ніч проти 26 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Ціллю ворожою атаки знову стали енергетичні об'єкти країни, щоб залишити українців без світла.
Про це повідомляє Telegram Укренерго.
Наслідки атаки росіян
Вночі російські дрони атакували енергооб'єкти "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях. Через пошкодження обладнання було знеструмлено понад 68 тисяч споживачів в окремих районах Житомирської та Київської областей.
Станом на ранок ситуація покращилася, проте на Житомирщині та Київщині без світла досі залишалися близько 30 тисяч споживачів. Зараз триває процес відновлення енергопостачання.
В яких областях та за яких причин зафіксовано знеструмлення
Через негоду, на ранок, в Одеській області знеструмленні 3 населені пункти. Тим часов, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 571 населений пункт. Зокрема, зафіксовано знеструмлення у Житомирській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Які діятимуть графіки відключення світла 26 липня
В цей день заходи обмеження застосовуються з сьомої години ранку і триватимуть до кінця доби. Зокрема:
- з 7:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 - в цей період буде застосовуватись одна черга відключень;
- з 13:00 до до 18:00 і 20:00 до 23:00 - дві черги.
Причиною застосування графіків є дефіцит енергії в енергосистемі України внаслідок на 8 масованих атак Росії, які ворог здійснив на об'єкти енергетики з початку цього року.
Внаслідок цього Україна втратила 9ГВт виробничої потужності своїх електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких країн Європи, як Нідерланди, Фінляндія, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія.
В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.
У свою чергу, застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків, тоді обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.
Інформація щодо графіків відключень в кожному регіоні доступна на сайтах обленерго або на сторінках у соцмережах.
Також у відомстві додали, що експорт української електроенергії не відбувається і не передбачається.
Нагадаємо, що через аномальну спеку та ракетні атаки Росії на об'єкти енергетики, липень став одним із найгірших місяців в Україні в сенсі доступності електроенергії. На вулиці міст повернулися генератори, а світло у квартирах українців відсутні мінімум по 10 годин на день. На думку експертів, це була лише репетиція того, чого очікувати нашим громадянам взимку.
Також ми писали, що у середу, 24 липня, до енергосистеми України підключили один з атомних блоків, який був на плановому ремонті. Це означає, що стабільність енергосистеми має найближчим часом зрости, а дефіцит навпаки, зменшитися.
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