Росія атакувала енергооб'єкти України — як відключатимуть світло 26 липня

Ілюстрація боротьби з наслідками російських атак. Фото: Reuters

У ніч проти 26 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Ціллю ворожою атаки знову стали енергетичні об'єкти країни, щоб залишити українців без світла.

Про це повідомляє Telegram Укренерго.

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Вночі російські дрони атакували енергооб'єкти "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях. Через пошкодження обладнання було знеструмлено понад 68 тисяч споживачів в окремих районах Житомирської та Київської областей.

Станом на ранок ситуація покращилася, проте на Житомирщині та Київщині без світла досі залишалися близько 30 тисяч споживачів. Зараз триває процес відновлення енергопостачання.

В яких областях та за яких причин зафіксовано знеструмлення

Через негоду, на ранок, в Одеській області знеструмленні 3 населені пункти. Тим часов, через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 571 населений пункт. Зокрема, зафіксовано знеструмлення у Житомирській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Які діятимуть графіки відключення світла 26 липня

В цей день заходи обмеження застосовуються з сьомої години ранку і триватимуть до кінця доби. Зокрема:

з 7:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 - в цей період буде застосовуватись одна черга відключень;

з 13:00 до до 18:00 і 20:00 до 23:00 - дві черги.

Причиною застосування графіків є дефіцит енергії в енергосистемі України внаслідок на 8 масованих атак Росії, які ворог здійснив на об'єкти енергетики з початку цього року.

Внаслідок цього Україна втратила 9ГВт виробничої потужності своїх електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких країн Європи, як Нідерланди, Фінляндія, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія.

В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг.

У свою чергу, застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків, тоді обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

Інформація щодо графіків відключень в кожному регіоні доступна на сайтах обленерго або на сторінках у соцмережах.

Також у відомстві додали, що експорт української електроенергії не відбувається і не передбачається.

Нагадаємо, що через аномальну спеку та ракетні атаки Росії на об'єкти енергетики, липень став одним із найгірших місяців в Україні в сенсі доступності електроенергії. На вулиці міст повернулися генератори, а світло у квартирах українців відсутні мінімум по 10 годин на день. На думку експертів, це була лише репетиція того, чого очікувати нашим громадянам взимку.

Також ми писали, що у середу, 24 липня, до енергосистеми України підключили один з атомних блоків, який був на плановому ремонті. Це означає, що стабільність енергосистеми має найближчим часом зрости, а дефіцит навпаки, зменшитися.