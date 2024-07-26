Россия атаковала энергообъекты Украины - как будут отключать свет 26 июля

Иллюстрация борьбы с последствиями российских атак. Фото: Reuters

В ночь на 26 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Целью вражеской атаки снова стали энергетические объекты страны, чтобы оставить украинцев без света.

Об этом сообщает Telegram Укрэнерго.

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Последствия атаки россиян

Ночью российские дроны атаковали энергообъекты "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования были обесточены более 68 тысяч потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей.

По состоянию на утро ситуация улучшилась, однако в Житомирской и Киевской без света до сих пор оставались около 30 тысяч потребителей. Сейчас идет процесс возобновления энергоснабжения.

В каких областях и по каким причинам зафиксировано обесточивание

Из-за непогоды, к утру, в Одесской области обесточены 3 населенных пункта. Тем временем из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 571 населенный пункт. В частности, зафиксировано обесточение в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Какие будут действовать графики отключения света 26 июля

В этот день меры ограничения применяются с семи часов утра и продлятся до конца суток. В частности:

с 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 – в этот период будет применяться одна очередь отключений;

с 13:00 до до 18:00 и 20:00 до 23:00 – две очереди.

Причиной применения графиков является дефицит энергии в энергосистеме Украины в результате 8 массированных атак России, которые враг осуществил на объекты энергетики с начала этого года.

В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности своих электростанций. Такой уровень мощности равен потреблению летом в пиковые часы таких стран Европы, как Нидерланды, Финляндия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

В Укрэнерго напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей.

В свою очередь применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков, то ограничения распространяются на большее количество потребителей.

Информация о графиках отключений в каждом регионе доступна на сайтах облэнерго или на страницах в соцсетях.

Также в ведомстве добавили, что экспорт украинской электроэнергии не производится и не предполагается.

Напомним, что из-за аномальной жары и ракетных атак России на объекты энергетики, июль стал одним из худших месяцев в Украине в смысле доступности электроэнергии. На улицы городов вернулись генераторы, а свет в квартирах украинцев отсутствует минимум по 10 часов в день. По мнению экспертов, это была лишь репетиция того, чего ожидать нашим гражданам зимой.

Также мы писали, что в среду, 24 июля, к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков, который был на плановом ремонте. Это означает, что стабильность энергосистемы должна в ближайшее время возрасти, а дефицит наоборот уменьшиться.