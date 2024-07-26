Россия атаковала энергообъекты Украины - как будут отключать свет 26 июля

Как ночные атаки вражеских БпЛА повлияют на графики отключений света сегодня — объяснение Укрэнерго
В ночь на 26 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Целью вражеской атаки снова стали энергетические объекты страны, чтобы оставить украинцев без света.
Об этом сообщает Telegram Укрэнерго.
Последствия атаки россиян
Ночью российские дроны атаковали энергообъекты "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования были обесточены более 68 тысяч потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей.
По состоянию на утро ситуация улучшилась, однако в Житомирской и Киевской без света до сих пор оставались около 30 тысяч потребителей. Сейчас идет процесс возобновления энергоснабжения.
В каких областях и по каким причинам зафиксировано обесточивание
Из-за непогоды, к утру, в Одесской области обесточены 3 населенных пункта. Тем временем из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 571 населенный пункт. В частности, зафиксировано обесточение в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
Какие будут действовать графики отключения света 26 июля
В этот день меры ограничения применяются с семи часов утра и продлятся до конца суток. В частности:
- с 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 – в этот период будет применяться одна очередь отключений;
- с 13:00 до до 18:00 и 20:00 до 23:00 – две очереди.
Причиной применения графиков является дефицит энергии в энергосистеме Украины в результате 8 массированных атак России, которые враг осуществил на объекты энергетики с начала этого года.
В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности своих электростанций. Такой уровень мощности равен потреблению летом в пиковые часы таких стран Европы, как Нидерланды, Финляндия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
В Укрэнерго напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей.
В свою очередь применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков, то ограничения распространяются на большее количество потребителей.
Информация о графиках отключений в каждом регионе доступна на сайтах облэнерго или на страницах в соцсетях.
Также в ведомстве добавили, что экспорт украинской электроэнергии не производится и не предполагается.
Напомним, что из-за аномальной жары и ракетных атак России на объекты энергетики, июль стал одним из худших месяцев в Украине в смысле доступности электроэнергии. На улицы городов вернулись генераторы, а свет в квартирах украинцев отсутствует минимум по 10 часов в день. По мнению экспертов, это была лишь репетиция того, чего ожидать нашим гражданам зимой.
Также мы писали, что в среду, 24 июля, к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков, который был на плановом ремонте. Это означает, что стабильность энергосистемы должна в ближайшее время возрасти, а дефицит наоборот уменьшиться.
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