Як відзначили свято Державного прапора у США — репортаж Новини.LIVE

Початок урочистостей. Фото: Новини.LIVE

В американській Філадельфії штату Пенсильванія українська діаспора у п'ятницю, 23 серпня, відзначила День Державного прапора України. На заході також були присутні члени міської влади та українські військові, які проходять курси протезування.

Про все це й не тільки у спеціальному репортажі Новини.LIVE зі Сполучених Штатів.

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Американський та український прапори у Філадельфії. Джерело: Новини.LIVE

Вже традиційно на початку урочистостей, український прапор підіймали військовослужбовці, які проходять у Штатах лікування.

"Ми, українці. Народжені вільними. І ми, українці, маємо право на життя. І ми, українці, маємо щасливе життя. Життя в нашій Богом даній країні під нашим прапором", — сказав один з військовиків.

Розгортання українського прапора у Філадельфії. Джерело: Новини.LIVE

Свято також відвідали українські дипломати. Під час святкування почесна консулка України Ірина Мазур закликала усіх присутніх приєднатися до хвилини мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність.

Ірина Мазур під час промови. Джерело: Новини.LIVE

"Вшановуючи цей день і День Прапора, ми віддаємо шану синам і дочкам, які мужньо боронять Україну та безпеку Європи. Наші серця з родинами полеглих героїв. Дякую, Америко. Хай благословить вас Бог. Слава Україні!", — сказала дипломатка.

Українські бійці на святі. Джерело: Новини.LIVE

Святкування завершилося святкування патріотичною ходою історичною центральною частиною міста.