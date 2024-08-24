Как отметили праздник Государственного флага в США — репортаж Новини.LIVE

Начало торжества. Фото: Новини.LIVE

В американской Филадельфии штата Пенсильвания украинская диаспора в пятницу, 23 августа, отметила День Государственного флага Украины. На мероприятии также присутствовали члены городских властей и украинские военные, проходящие курсы протезирования.

Обо всем этом не только в специальном репортаже Новини.LIVE из Соединенных Штатов.

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Американский и украинский флаги в Филадельфии. Источник: Новини.LIVE

Уже традиционно в начале торжества, украинский флаг поднимали военнослужащие, которые проходят в Штатах лечения.

"Мы, украинцы. Рождены свободными. И мы, украинцы, имеем право на жизнь. И мы, украинцы, имеем счастливую жизнь. Жизнь в нашей Богом данной стране под нашим флагом", — сказал один из военных.

Развертывание украинского флага в Филадельфии. Источник: Новини.LIVE

Праздник также посетили украинские дипломаты. Во время празднования почетный консул Украины Ирина Мазур призвала всех присутствующих присоединиться к минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за независимость.

Ирина Мазур во время выступления. Источник: Новини.LIVE

"Чествуя этот день и День Флага, мы чтим сыновей и дочерей, которые мужественно защищают Украину и безопасность Европы. Наши сердца с семьями павших героев. Спасибо, Америка. Да благословит вас Бог. Слава Украине!", — сказала дипломат.

Украинские бойцы на празднике. Источник: Новини.LIVE

Празднование завершилось празднование патриотическим шествием по исторической центральной части города.