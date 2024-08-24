Військова допомога від США — у Пентагоні розкрили зміст серпневого пакету

У Пентагоні оприлюднили зміст нового пакету допомоги від США — що передадуть
24 серпня 2024 10:21
Американські військові автомобілі HMMWV. Фото: Посольство США в Україні
Сполучені штати Америки (США) оголосили про новий пакет допомоги Україні. Його вартість складає 125 млн доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
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У Міноборони США зазначили, що це вже 64 пакет підтримки для України з серпня 2021 року. Його орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів.
Пакет допомоги від США містить:
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
"Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці хоробрих захисників України, які продовжувати боротьбу з російською агресією", — наголосили у Пентагоні.
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