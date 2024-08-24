Військова допомога від США — у Пентагоні розкрили зміст серпневого пакету

Американські військові автомобілі HMMWV. Фото: Посольство США в Україні

Сполучені штати Америки (США) оголосили про новий пакет допомоги Україні. Його вартість складає 125 млн доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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У Міноборони США зазначили, що це вже 64 пакет підтримки для України з серпня 2021 року. Його орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів.

Пакет допомоги від США містить:

обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

боєприпаси до стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці хоробрих захисників України, які продовжувати боротьбу з російською агресією", — наголосили у Пентагоні.