Якби Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дій Росії, особливо напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Він вважає, що якби Володимир Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив.

Про це Зеленський повідомив на відкритті міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine.

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Зеленський вказав на факт, що Росія завдала удару по Україні, використовуючи понад 70 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" саме цієї ночі.

На його думку, ця дія демонструє, що президент Росії Путін іде стопами найжорстокіших диктаторів XX століття і, якби міг, влаштував би в Україні новий Голодомор.

"Путін пишається, що слідує найбільшим убивцям ХХ століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один Голодомор, він би це зробив", — сказав Зеленський.

Саміт ініціативи Grain from Ukraine. Фото: Офіс Президента

Також Президент України наголосив, що Росія продовжує намагатися використати продовольчу кризу як зброю. Він нагадав про те, як російський флот із перших днів війни заблокував українські порти, що мало критичне значення для світового продовольства.

Саміт ініціативи Grain from Ukraine. Фото: Офіс Президента

Він наголосив, що українці, які пережили Голодомор, особливо чутливі до загроз голоду.

На закінчення Зеленський підкреслив, що українці, які пережили Голодомор, особливо чутливі до загроз голоду.

"Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей. І кожен, хто намагається саме так використовувати голод, кожен, чий терор служить хаосу на продовольчому ринку, має відповідати за це перед усім світом", — додав він.

Саміт ініціативи Grain from Ukraine. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що щороку в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. У четверту суботу листопада українці запалюють свічки за померлих від голоду у страшні роки 1932-1933, тож і ви не забудьте ввечері згадати про тих, кого жорстоко вбила радянська влада.