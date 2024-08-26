Ситуація в енергосистемі після обстрілу — в Укренерго розповіли про наслідки атаки

Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК

В Укренерго заявили, що визначити вплив сьогоднішньої масованої атаки на енергосистему та можливі майбутні відключення електроенергії наразі є складним завданням. Там додали, що потрібно буде відкоригувати плани підготовки до зимового сезону.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час брифінгу.

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Ситуація в енергосистемі після обстрілу

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", — зазначив Бойко

Він також додав, що за умови відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувалося суттєвих обмежень чи відключень, оскільки очікувалося мінімальне навантаження на енергосистему в цей період.

"Ясно, що після атаки необхідно буде провести детальний аналіз стану енергосистеми, врахувати всі зміни, які, без сумніву, будуть негативними, і відповідно коригувати плани підготовки до зимового сезону", — додав експерт.