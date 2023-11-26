Є випадки людоїдства — МВС оприлюднило унікальні докази Голодомору

Жінка тримає свічку та колоски в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років. Фото: facebook.com/HolodomorMuseum

Нові докази Голодомору 1932-1933 років оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. Так, у рамках проєкту "Реальна історія" розповіли про кримінальні справи, в яких зафіксовані випадки людоїдства під час геноциду українців.

Про це повідомляє МВС.

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Випадки канібалізму та трупоїдства в часи Голодомору

Зазначається, що в архіві міністерства можна знайти 1022 справи про випадки канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років. Цікаво, що це ті справи, що відкрила радянська міліція. До того ж були групові випадки.

"Я б дуже хотіла, щоб ті матеріали, які сьогодні відкриті, дали поштовх для серйозних історичних правових та інших наукових досліджень. Це дуже серйозний пласт для досліджень фізіологів, психіатрів. Це доведення людини до канібалізму. Я би дуже хотіла, щоб наше суспільство через таку призму прийняло ці факти. Люди, які вдавалися до канібалізму — це жертви Голодомору", — зазначила Державний секретар МВС Інна Ящук.

Так, досі збереглася справа Сторчеус Анни Іванівни, яка втратила чоловіка та троє дітей через голод. Жінка вбила та з'їла четверту дитину — Надію. Також траплялися й випадки трупоїдства, як у випадку Ярової М. К. У її справі мова йде про те, що жінка після смерті своєї дитини від голоду, з'їла її.

Розслідування СРСР про Голодомор

У всіх справах спостерігається політизація та фальсифікація. Тобто формально проводилося розслідування, було виявлено факти злочинів і винних, однак жертв, доведених до канібалізму, засуджували за вбивство. Про штучно створений голод та знущання з людей не фіксується в справах. Психіатричні експертизи рідко проводилися, а якщо й були, то в жертв медики вказували "вигляд туповатий, очі блищать", як у справі Марцеліни Антонівни в травні 1933 року.

У МВС зазначають, що канібалізм набув поширення в пік Голодомору, однак у справах факт голоду не вказується. Натомість винних у злочинах робили людей, які не хотіли вступати до колгоспів, не мали достатньо трудоднів, чи були з "невідповідним" класовим та соціальним походженням.

"У документах прослідковуємо "імєєт 30 трудоднєй, дєкласірований, разложившийся, дєфєктівний елємєнт", "украінка, безпартійная, малограмотная, лодирь", — йдеться в матеріалі.

Вердикт жертвам Голодомору

Винних у канібалізмі відправляли в табори НКВС будувати Біломорсько-Балтійський канал, лише деяких могли помістити до психіатричної лікарні на лікування.

"Важливо, що МВС змогло ці історичні документи зберегти. Кожна сім'я має свою історію Голодомору. Коли помирало по 5, а то і 10 дітей. Сім'ї були на той час достатньо великі, однак не було чого їсти. Коли забирали останній колосок. Про це ми маємо говорити. І говорити не тільки нашим дітям в Україні, не тільки пам'ятати, а і говорити всьому світу. Щоб таке не повторилося", — наголошує Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нагадаємо, що до Дня пам'яті жертв Голодомору МВС України передало до Національного музею Голодомору-геноциду понад тисячу архівних справ, що належать до періоду голоду 1932-33 років на території України. Ці справи здебільшого пов'язані з канібалізмом, охоплюють період березня-червня 1933 року, що збігається з найвищим рівнем смертності.