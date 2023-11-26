Есть случаи людоедства — МВД обнародовало уникальные доказательства Голодомора

Женщина держит свечу и колосья в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов. Фото: facebook.com/HolodomorMuseum

Новые доказательства Голодомора 1932-1933 годов обнародовало Министерство внутренних дел Украины. Так, в рамках проекта "Реальная история" рассказали об уголовных делах, в которых зафиксированы случаи людоедства во время геноцида украинцев.

Об этом сообщает МВД.

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Случаи каннибализма и трупоедства во времена Голодомора

Отмечается, что в архиве министерства можно найти 1022 дела о случаях каннибализма во время Голодомора 1932-1933 годов. Интересно, что это дела, которые открыла советская милиция. К тому же, были групповые случаи.

"Я бы очень хотела, чтобы те материалы, которые сегодня открыты, дали толчок для серьезных исторических правовых и других научных исследований. Это очень серьезный пласт для исследований физиологов, психиатров. Это доведение человека до каннибализма. Я бы очень хотела, чтобы наше общество через такую призму приняло эти факты. Люди, которые прибегали к каннибализму, — это жертвы Голодомора", — отметила Государственный секретарь МВД Инна Ящук.

Так, до сих пор сохранилось дело Сторчеус Анны Ивановны, потерявшей мужа и трое детей из-за голода. Женщина убила и съела четвертого ребенка — Надежду. Также случались и случаи трупоедства, как в случае Яровой М. К. В ее деле речь идет о том, что женщина после смерти своего ребенка от голода съела ее.

Расследование СССР о Голодоморе

Во всех делах наблюдается политизация и подлог. То есть формально проводилось расследование, были выявлены факты преступлений и виновных, однако жертв, доведенных до каннибализма, осуждали за убийство. Об искусственно созданном голоде и издевательствах над людьми не фиксируется в делах. Психиатрические экспертизы редко проводились, а если и были, то в жертв медики указывали "вид туповатый, глаза блестят", как по делу Марцелины Антоновны в мае 1933 года.

В МВД отмечают, что каннибализм получил распространение в пик Голодомора, однако в делах факт голода не указывается. В то же время виновных в преступлениях делали людей, которые не хотели вступать в колхозы, не имели достаточно трудодней или были с "неподходящим" классовым и социальным происхождением.

"В документах прослеживаем "имеет 30 трудодней, деклассированный, разложившийся, дефективный элемент", "украинка, беспартийная, малограмотная, лодырь", — говорится в материале.

Вердикт жертвам Голодомора

Виновных в каннибализме отправляли в лагеря НКВД строить Беломорско-Балтийский канал, лишь некоторых могли поместить в психбольницу на лечение.

"Важно, что МВД смогло эти исторические документы сохранить. У каждой семьи есть своя история Голодомора. Когда умирало по 5, а то и 10 детей. Семьи были в то время достаточно большими, однако нечего было есть. Когда забирали последний колосок. Об этом мы должны говорить. И говорить не только нашим детям в Украине, не только помнить, но и говорить всему миру. Чтобы такое не повторилось", — отмечает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Напомним, что ко Дню памяти жертв Голодомора МВД Украины передало в Национальный музей Голодомора-геноцида более тысячи архивных дел, относящихся к периоду голода 1932-33 годов на территории Украины. Эти дела в основном связаны с каннибализмом, охватывающим период марта-июня 1933 года, совпадающий с высоким уровнем смертности.