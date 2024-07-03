Візит української делегації до США — обговорили посилення ППО та захист енергооб'єктів

Українаська делегація зустрічається з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Фото: Андрій Єрмак

Українська делегація під час візиту до США обговорила з партнерами, зокрема, фінансову допомогу та додаткові системи ППО. Також мова йшла про санкції.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у середу, 3 липня.

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За словами голови ОП, на зустрічі у США обговорили фінансову допомогу, додаткові системи ППО, захист енергооб'єктів, санкції та євроінтеграцію.

"Висловили вдячність за новий пакет допомоги на 2,3 млрд доларів, що включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО", — повідомив Єрмак.

Він додав, що також підбили підсумки Саміту миру та кроки, які необхідні для реалізації пунктів Формули миру вже в найближчі місяці.

"Україна не збирається зупинятися. Ми вже маємо плани і на наступний місяць і на наступні місяці. Працюємо разом з партнерами. Будуть гарні результати для наших людей і для України", — повідомив очільник Офісу Президента.

Крім того, під час зустрічі у США окрему увагу було приділено підготовці до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

"Нам важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу обороно спроможність і давали те, що нам необхідно для руху вперед. До справедливого миру та припинення війни", — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що з партнерами говорили також про деталі військової співпраці.

"З партнерами говоримо однією мовою, розуміємо один одного. Не треба навіть жодних вступів та роз'яснень. Ми в постійному контакті", — підсумував голова ОП.

Раніше ми повідомляли, що 2 липня Єрмак разом зі своєю командою розпочав місію у Сполучених Штатах. В першу чергу українська делегація зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Також ми писали, що Блінкен переконаний, що США необхідно постачати нові системи протиповітряної оборони Україні. Це, зокрема, важливо для захисту американського бізнесу.

Як відомо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду.