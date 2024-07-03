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У Держдепі США пояснили, за яких обставин дозволять Україні бити по території РФ

3 липня 2024 13:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Україна зможе бити по РФ зброєю США, якщо буде прорив на фронті — Держдеп
Сенат США. Фото: senate.gov
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Законодавці у США заявили, що мають двопартійну підтримку щодо знаття всіх обмежень на удари ЗСУ по території РФ. Україні можуть дозволити вражати цілі на більшій відстані.

Про це заявив помічник Держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн на слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

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За яких обставин США дозволять Україні бити по території РФ

На слуханнях у Комітеті Палати представників законодавці заявили, що мають двопартійну підтримку щодо знаття всіх обмежень із ЗСУ на використання ATACMS по військових обʼєктах на території РФ. Там зазначили, що Україна зможе перемогти тільки тоді, коли матиме такий дозвіл.

О'Браєн підкреслив, що Росія втрачає здатність наступати, бо Україна знищила російські засоби ураження біля кордонів.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та відправити її у найкритичніші місця на лінії фронту. 

"Спершу це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", — сказав О'Браєн.

Нагадаємо, 2 липня у Вашингтоні відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова. Остін повідомив, що незабаром США оголосять новий пакет озброєнь для України.

Також ми писали, що президент США Джо Байден може оголосити про передачу перших винищувачів F-16 Україні на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня. 

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