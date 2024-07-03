Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Ермак поделился результатами визита в США — что обсудили arrow

Ермак поделился результатами визита в США — что обсудили

3 июля 2024 14:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Визит украинской делегации в США обсудили усиление ПВО и защиту энергообъектов
Украинская делегация встречается с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Фото: Андрей Ермак
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинская делегация во время визита в США обсудила с партнерами, в частности, финансовую помощь и дополнительные системы ПВО. Также речь шла о санкциях.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 3 июля.

Читайте также:

Результаты визита в США

По словам главы ОП, на встрече в США обсудили финансовую помощь, дополнительные системы ПВО, защиту энергообъектов, санкции и евроинтеграцию.

"Выразили благодарность за новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов, включающий противотанковое оружие, перехватчики, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО", — сообщил Ермак.

Он добавил, что также подвели итоги Саммита мира и шаги, необходимые для реализации пунктов Формулы мира уже в ближайшие месяцы.

"Украина не собирается останавливаться. У нас уже есть планы и на следующий месяц и на следующие месяцы. Работаем вместе с партнерами. Будут хорошие результаты для наших людей и для Украины", — сообщил глава Офиса Президента.

Кроме того, во время встречи в США особое внимание было уделено подготовке к юбилейному саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

"Нам важно, чтобы результаты этого саммита были мощными для Украины, чтобы они укрепляли нашу обороноспособность и давали то, что нам необходимо для продвижения вперед. К справедливому миру и прекращению войны", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что с партнерами говорили также о деталях военного сотрудничества.

"С партнерами говорим на одном языке, понимаем друг друга. Не нужно даже никаких вступлений и разъяснений. Мы в постоянном контакте", — подытожил глава ОП.

Ранее мы сообщали, что 2 июля Ермак вместе со своей командой приступил к миссии в Соединенных Штатах. В первую очередь украинская делегация встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном .

Также мы писали, что Блинкен уверен, что США необходимо поставлять новые системы противовоздушной обороны Украине . Это, в частности, важно для защиты американского бизнеса.

Как известно, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение.

Офис президента США санкции Андрей Ермак финансовая помощь Украина сфера энергетики ПВО ЕС энергетика Саммит Мира в Швейцарии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны