Визит украинской делегации в США обсудили усиление ПВО и защиту энергообъектов

Украинская делегация встречается с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Фото: Андрей Ермак

Украинская делегация во время визита в США обсудила с партнерами, в частности, финансовую помощь и дополнительные системы ПВО. Также речь шла о санкциях.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 3 июля.

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По словам главы ОП, на встрече в США обсудили финансовую помощь, дополнительные системы ПВО, защиту энергообъектов, санкции и евроинтеграцию.

"Выразили благодарность за новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов, включающий противотанковое оружие, перехватчики, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО", — сообщил Ермак.

Он добавил, что также подвели итоги Саммита мира и шаги, необходимые для реализации пунктов Формулы мира уже в ближайшие месяцы.

"Украина не собирается останавливаться. У нас уже есть планы и на следующий месяц и на следующие месяцы. Работаем вместе с партнерами. Будут хорошие результаты для наших людей и для Украины", — сообщил глава Офиса Президента.

Кроме того, во время встречи в США особое внимание было уделено подготовке к юбилейному саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

"Нам важно, чтобы результаты этого саммита были мощными для Украины, чтобы они укрепляли нашу обороноспособность и давали то, что нам необходимо для продвижения вперед. К справедливому миру и прекращению войны", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что с партнерами говорили также о деталях военного сотрудничества.

"С партнерами говорим на одном языке, понимаем друг друга. Не нужно даже никаких вступлений и разъяснений. Мы в постоянном контакте", — подытожил глава ОП.

Ранее мы сообщали, что 2 июля Ермак вместе со своей командой приступил к миссии в Соединенных Штатах. В первую очередь украинская делегация встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном .

Также мы писали, что Блинкен уверен, что США необходимо поставлять новые системы противовоздушной обороны Украине . Это, в частности, важно для защиты американского бизнеса.

Как известно, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение.