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Єрмак відповів, коли буде відома дата другого Саміту миру

27 серпня 2024 14:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Другий Саміт миру — Єрмак повідомив, коли стане відома дата
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: congress.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, коли буде відома дата другого Саміту миру. За його словами, це відбудеться після того, як завершать роботу щодо спільного мирного плану.

Про це Андрій Єрмак сказав у коментарі журналістам після панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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"Дата другого Саміту миру буде відома лише після того, як завершать роботу щодо спільного мирного плану", — наголосив Єрмак.

За його словами, будь-який успіх на фронті впливає на ставлення та віру тих країн, які вагаються, чи долучатися до спільного комюніке.

Керівник ОП зазначив, що наразі триває безперервна робота з партнерами щодо ухвалення мирного плану, запропонованого Україною.

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Офіс президента війна Андрій Єрмак Україна саміт політики

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