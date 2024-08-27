Второй Саммит мира — Ермак сообщил, когда станет известна дата

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: congress.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, когда будет известна дата второго Саммита мира. По его словам, это произойдет после того, как завершат работу по совместному мирному плану.

Об этом Андрей Ермак сказал в комментарии журналистам после панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Дата второго Саммита мира будет известна только после того, как завершат работу по совместному мирному плану", — подчеркнул Ермак.

По его словам, любой успех на фронте влияет на отношение и веру тех стран, которые колеблются, присоединяться ли к общему коммюнике.

Руководитель ОП отметил, что в настоящее время продолжается непрерывная работа с партнерами по принятию мирного плана, предложенного Украиной.